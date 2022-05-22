Никто не вернулся. Оккупанты увозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря – Денисова

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря". Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По приблизительным данным в "фильтрационных лагерях" в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4000 мужчин, которых оккупанты насильно вывезли из Мариуполя.

"Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся", – написала Денисова.

По информации омбудсмена, мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого граждан Украины принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России.

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Наталия Медведева

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