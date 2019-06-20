Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 14:22

Нищук сказал, за сколько лет построят музей Революции достоинства

Нищук сказал, за сколько лет построят музей Революции достоинства - Фото
Евгений Нищук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мемориальную часть комплекса могли бы достроить ко Дню независимости, но не успеют из-за следственных действий ГПУ

Строительство Национального музея Революции достоинства займет приблизительно три года. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук в эфире радио НВ.

По его словам, дедлайнов на строительство нет, конкурс уже выигран и сейчас подрядчики оценивают работу.

"Есть техническое задание, очевидно, эти работы продлятся где-то около трех лет, я имею в виду сам музей. Мемориальная часть - мы, на самом деле, если бы начали тогда, когда мы все проделали и должны были начать, то он должен был быть на День независимости уже завершен", — рассказал Нищук.

По словам главы Минкульта, мемориальная часть комплекса не была завершена из-за проведения дополнительных следственных действий Генпрокуратурой на месте строительства.

13 мая в центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако строительство приостановили после обращения ГПУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: музей, революция достоинства, евгений нищук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 