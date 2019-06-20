Нищук сказал, за сколько лет построят музей Революции достоинства

Евгений Нищук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Строительство Национального музея Революции достоинства займет приблизительно три года. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук в эфире радио НВ.

По его словам, дедлайнов на строительство нет, конкурс уже выигран и сейчас подрядчики оценивают работу.

"Есть техническое задание, очевидно, эти работы продлятся где-то около трех лет, я имею в виду сам музей. Мемориальная часть - мы, на самом деле, если бы начали тогда, когда мы все проделали и должны были начать, то он должен был быть на День независимости уже завершен", — рассказал Нищук.

По словам главы Минкульта, мемориальная часть комплекса не была завершена из-за проведения дополнительных следственных действий Генпрокуратурой на месте строительства.

13 мая в центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако строительство приостановили после обращения ГПУ.