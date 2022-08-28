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Ночной обстрел оккупантами Запорожья. Повреждены девять многоэтажек и 40 домов: фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 17:48
Ночной обстрел оккупантами Запорожья. Повреждены девять многоэтажек и 40 домов: фото - Фото
Последствия обстрела Запорожья (Фото: ФБ Анатолия Куртева)

В результате удара российских оккупантов по Запорожью, который был нанесен ночью 28 августа, пострадали девять многоэтажных и десятки частных домов. Об этом сообщил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

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По его информации, в многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках.

"Повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью", – написал Куртев.

Ночной обстрел оккупантами Запорожья. Повреждены девять многоэтажек и 40 домов: фото

Ночной обстрел оккупантами Запорожья. Повреждены девять многоэтажек и 40 домов: фото

Он добавил, что городские коммунальщики установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений.

Восстановительные работы в постройках начнутся завтра.

  • Российские оккупанты в ночь на 28 августа обстреляли Запорожье, зафиксированы "прилеты" в двух районах города. 
Наталия Медведева
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обстрел Запорожье
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