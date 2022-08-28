Россияне ночью обстреляли Запорожье. Есть прилеты в двух районах – горсовет

Российские оккупанты в ночью на 28 августа обстреляли Запорожья, зафиксированы "прилеты" в двух районах города. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Этой ночью Запорожье снова подверглось вражеской атаке. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города", – написал Куртев в Telegram.

По его данным, в настоящее время известно о пяти домах, получивших повреждения. В результате ночного обстрела пострадали два человека, которые травмировались обломками стекла.

27 августа ночью в Запорожье и пригороде зафиксировали 16 прилетов в результате обстрелов россиян.

В ночь на 24 августа россияне обстреляли Запорожье. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах.

Наталия Фреик

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