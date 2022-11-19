Ночной удар России по Запорожью. Без отопления остались более 17 000 человек – ОВА

В результате удара, который российские оккупанты нанесли по Запорожью в ночь на 19 ноября, часть города осталась без центрального отопления. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города", – написал Старух.

По информации главы ОВА, взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 000 абонентов.

"Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пошло. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23:00 сегодняшнего дня", – сообщил Старух.

В Запорожье около 22:30 18 ноября прогремела серия взрывов, оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию.

Наталія Медведєва

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