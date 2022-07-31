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Ночные обстрелы Днепропетровской области, повреждены дома, есть пострадавшие – Резниченко

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 08:27
Ночные обстрелы Днепропетровской области, повреждены дома, есть пострадавшие – Резниченко - Фото
Фото - Telegram/Валентин Резниченко Днепропетровская ОГА (ОВА)

Российские оккупанты обстреляли ночью Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения, как минимум один человек пострадал. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Россияне дважды ударили из "градов" по Никопольскому району, выпустив по жилым кварталам до 50 снарядов. Ранен 67-летний мужчина.

Выведены из строя газопровод и водопровод. Один частный дом уничтожен, несколько десятков повреждены, есть разрушения в семи многоэтажках, пострадали школа, детский сад и несколько городских учреждений.

Кроме того, утром Никополь был обстрелян двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются.

В Криворожском районе оккупанты били из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. По предварительным данным, люди не пострадали. 

Сергей Бережной
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днепропетровская область обстрелы валентин резниченко
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