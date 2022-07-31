Ночные обстрелы Днепропетровской области, повреждены дома, есть пострадавшие – Резниченко

Российские оккупанты обстреляли ночью Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, есть разрушения, как минимум один человек пострадал. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Россияне дважды ударили из "градов" по Никопольскому району, выпустив по жилым кварталам до 50 снарядов. Ранен 67-летний мужчина.

Выведены из строя газопровод и водопровод. Один частный дом уничтожен, несколько десятков повреждены, есть разрушения в семи многоэтажках, пострадали школа, детский сад и несколько городских учреждений.

Кроме того, утром Никополь был обстрелян двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются.

В Криворожском районе оккупанты били из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. По предварительным данным, люди не пострадали.

В ночь с 30 на 31 июля оккупанты вели один из самых сильных обстрелов Николаева за все время войны.

Сергей Бережной

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