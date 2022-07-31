Ночной обстрел Николаева, наверное, был самым сильным за все время – мэр
31.07.2022, 06:45
Александр Сенкевич (скриншот видео Голоса Америки)
Российский обстрел Николаева в ночь с 30 на 31 июля был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны. Об этом написал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
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"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время", – написал он.
По словам мэра, мощные взрывы были около 01:00 ночи и 05:00 утра – разрушен ряд объектов, повреждены дома.
На местах прилетов начались пожары, работают спасатели, говорит Сенкевич. Местные власти собирают подробные данные.
В местных пабликах публикуют видео со столбами дыма после российских ударов.
- Также сегодня ночью армия РФ обстреляла Харьков. В городе была серия взрывов.
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