Ночью что-то взрывалось в Ленинградской области РФ, местные власти молчат – видео

В ночь с 26 на 27 апреля громкие звуки и взрывы были слышны в нескольких городах Ленинградской области страны-агрессора. Сообщения о них появились в соцсетях, однако никакой информации от местных властей нет, сообщает The Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что жители в ночь с 26 на 27 апреля слышали взрывы и громкие звуки в Павловске, Пушкине, Колпино и Гатчине.

В Сети появились записи видео с камер наблюдения, на которых слышны звуки, похожие на взрывы (при этом время и дата на видео указывают не на 27, а на 26 апреля, возможно из-за неаккуратных настроек).

При этом, отмечает издание, "официальной информации не поступало".

По версиям, которые озвучены в соцсетях, целью гипотетической атаки мог быть военный аэродром Пушкин, расположенный рядом с 20-м авиаремонтным заводом.

Издание Фонтанка сообщает, что обнаружило место взрыва в 300 метрах от конноспортивного клуба в Павловске – на месте заброшенного здания ТЭЦ образовалась "воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину". Пропагандистские медиа РФ сообщают, что в Павловске крыши конюшни и манежа (видимо, того же конноспортивного клуба. – Ред.) повреждены "осколками неясного происхождения".

В том же Павловске один из рабочих рассказал местному медиа, что "слышал взрыв и почувствовал ударную волну, а затем рядом с ним полетели камни". То же медиа сообщает, что на месте взрыва работают спецслужбы.

Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Читайте также: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.