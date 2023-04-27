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Ночью что-то взрывалось в Ленинградской области РФ, местные власти молчат – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 12:39
Ночью что-то взрывалось в Ленинградской области РФ, местные власти молчат – видео - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот с видео)

В ночь с 26 на 27 апреля громкие звуки и взрывы были слышны в нескольких городах Ленинградской области страны-агрессора. Сообщения о них появились в соцсетях, однако никакой информации от местных властей нет, сообщает The Insider.  

Издание пишет, что жители в ночь с 26 на 27 апреля слышали взрывы и громкие звуки в Павловске, Пушкине, Колпино и Гатчине.

В Сети появились записи видео с камер наблюдения, на которых слышны звуки, похожие на взрывы (при этом время и дата на видео указывают не на 27, а на 26 апреля, возможно из-за неаккуратных настроек).

При этом, отмечает издание, "официальной информации не поступало".

По версиям, которые озвучены в соцсетях, целью гипотетической атаки мог быть военный аэродром Пушкин, расположенный рядом с 20-м авиаремонтным заводом.

Издание Фонтанка сообщает, что обнаружило место взрыва в 300 метрах от конноспортивного клуба в Павловске – на месте заброшенного здания ТЭЦ образовалась "воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину". Пропагандистские медиа РФ сообщают, что в Павловске крыши конюшни и манежа (видимо, того же конноспортивного клуба. – Ред.) повреждены "осколками неясного происхождения".

В том же Павловске один из рабочих рассказал местному медиа, что "слышал взрыв и почувствовал ударную волну, а затем рядом с ним полетели камни". То же медиа сообщает, что на месте взрыва работают спецслужбы. 

  • Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Читайте также: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Сергій Бережний
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Ленинградская область война взрыв бавовна
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