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"Ночью руку себе ломал топором, думал, после этого вывезут отсюда" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 19:50
Фото - Генштаб ВСУ

Оккупант в телефонном разговоре говорит, что пытался покалечить себе руку топором, чтобы его комиссовали. Запись перехвата опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Сегодня руку ломал ночью", – говорит россиянин. 

"Обдолбался, я тебя поняла", – говорит женщина.

"Нет, я ломал руку, чтобы, я думал, может, меня после этого вывезут... Два раза обухом топора по ней долбанул, час не мог ничего делать, а утром – все работает. Просто сильный ушиб. Я уже не знаю, что делать", – жалуется оккупант.

Слушайте также: "У нас очень много 500-х". Оккупант о большом количестве дезертиров в армии РФ – перехват

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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