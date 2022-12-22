"Ночью руку себе ломал топором, думал, после этого вывезут отсюда" – перехват ГУР
22.12.2022, 19:50
Фото - Генштаб ВСУ
Оккупант в телефонном разговоре говорит, что пытался покалечить себе руку топором, чтобы его комиссовали. Запись перехвата опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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"Сегодня руку ломал ночью", – говорит россиянин.
"Обдолбался, я тебя поняла", – говорит женщина.
"Нет, я ломал руку, чтобы, я думал, может, меня после этого вывезут... Два раза обухом топора по ней долбанул, час не мог ничего делать, а утром – все работает. Просто сильный ушиб. Я уже не знаю, что делать", – жалуется оккупант.
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