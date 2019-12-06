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Нормандский саммит. Зеркаль – о том, какой нужно ставить вопрос

Нормандский саммит. Зеркаль – о том, какой нужно ставить вопрос - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
06.12.2019, 08:21

Бывший заместитель министра иностранных дел советует обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда

Для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине на нормандской встрече 9 декабря необходимо ставить вопрос о мирном соглашении - между Украиной и РФ, а не Украиной и боевиками, как того хочет Кремль. Об этом в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами – между Украиной и Россией, потому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями относительно обязательств сторон", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что есть также негативный опыт подписания мирных соглашений, например, Дейтонские соглашения (между участниками войны в Боснии и Герцеговине), поэтому Украина должна создать условия, "при которых ее никто не будет заставлять".

"Но их к этому вынудили. Мы должны создать условия, при которых нас никто не будет заставлять, но мы будем исходить из того, что чтобы уладить ситуацию, нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии этого мира на Донбассе и за которую Россия будет нести международно-правовую ответственность", - подчеркнула Зеркаль.

Она считает, что на мирное соглашение можно выйти за один год, а на реинтеграцию временно оккупированного Донбасса – через 5-10 лет в зависимости от того, каких Украина достигнет условий.

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Зеркаль Елена Россия Украина мирное соглашение нормандский саммит
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