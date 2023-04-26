UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Норвегия и Швеция поругались из-за падения ракеты с научным оборудованием

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 14:33
Норвегия и Швеция поругались из-за падения ракеты с научным оборудованием - Фото
Взлет TEXUS-58 (Фото - SSC)

Власти Норвегии считают, что "недопустимо поздно" получили от Швеции информацию о том, что запущенная 24 апреля с нового шведского космодрома "Полярный круг" исследовательская ракета нештатно упала на территории Норвегии. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает Шведская космическая корпорация (SSC), исследовательская ракета Texus-58 пошла по нерасчетной траектории и после окончания полета упала в горном районе Норвегии, примерно в 40 км от плановой точки посадки и в 15 км от границы страны. SSC проводят расследование, чтобы выяснить, что стало причиной отклонения курса. 

Сообщений о жертвах или ущербе в результате аварийной посадки ракеты не поступало.

В МИД Норвегии заявили, что "крушение такой ракеты — очень серьезный инцидент, который способен нанести существенный ущерб". Они подчеркнули, что "крайне важно, чтобы допустившие такую аварию немедленно информировали норвежские власти по надлежащим каналам".

Инцидент может иметь более широкие последствия, чем дипломатические разногласия, так как Европейское космическое агентство (ЕКА) и некоторые космические стартапы намерены использовать шведские площадки запуска для испытания многоразовых пусковых систем, которые проектируются как европейские конкуренты SpaceX Илона Маска.

  • 20 апреля 2023 года SpaceX осуществила испытательный запуск системы Starship. Ракета и корабль взорвались на высоте более 30 километров спустя несколько минут после старта.
  • 25 апреля закончилась неудачей попытка посадить на Луну частный космический модуль HAKUTO-R японской корпорации ispace. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
авария швеция ракета норвегия космодром
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 