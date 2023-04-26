Норвегия и Швеция поругались из-за падения ракеты с научным оборудованием

Власти Норвегии считают, что "недопустимо поздно" получили от Швеции информацию о том, что запущенная 24 апреля с нового шведского космодрома "Полярный круг" исследовательская ракета нештатно упала на территории Норвегии. Об этом сообщает Politico.

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Как сообщает Шведская космическая корпорация (SSC), исследовательская ракета Texus-58 пошла по нерасчетной траектории и после окончания полета упала в горном районе Норвегии, примерно в 40 км от плановой точки посадки и в 15 км от границы страны. SSC проводят расследование, чтобы выяснить, что стало причиной отклонения курса.

Сообщений о жертвах или ущербе в результате аварийной посадки ракеты не поступало.

В МИД Норвегии заявили, что "крушение такой ракеты — очень серьезный инцидент, который способен нанести существенный ущерб". Они подчеркнули, что "крайне важно, чтобы допустившие такую аварию немедленно информировали норвежские власти по надлежащим каналам".

Инцидент может иметь более широкие последствия, чем дипломатические разногласия, так как Европейское космическое агентство (ЕКА) и некоторые космические стартапы намерены использовать шведские площадки запуска для испытания многоразовых пусковых систем, которые проектируются как европейские конкуренты SpaceX Илона Маска.

20 апреля 2023 года SpaceX осуществила испытательный запуск системы Starship. Ракета и корабль взорвались на высоте более 30 километров спустя несколько минут после старта.

25 апреля закончилась неудачей попытка посадить на Луну частный космический модуль HAKUTO-R японской корпорации ispace.

Сергій Бережний

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