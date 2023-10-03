Новая угроза для Олимпиады-2024: в Париже нашествие постельных клопов – WP

Впечатление от Олимпиады 2024 года может испортить нашествие постельных клопов, которое переживает Париж. О проблеме сообщают мировые СМИ, в частности, The Washington Post.

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Проблема распространения постельных клопов в Париже стала крайне серьезной, пишет издание. Пользователи соцсетей показывают видео с насекомыми, которых хорошо видно на сидениях в вагонах парижского метро и на спинках кресел кинотеатров.

Сообщения о заражении клопами съемных квартир стали также обычными в отзывах пользователей сервисов аренды помещений.

Заместитель мэра Парижа Эмманюель Грегуар на прошлой неделе написал письмо премьер-министру Элизабет Борн с призывом найти решение проблемы клопов. "Государству необходимо срочно разработать план действий против этого бедствия, поскольку Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году", — написал Грегуар.

Согласно недавнему исследованию французского агентства здравоохранения ANSES, примерно 10% домохозяйств Франции были заражены клопами в период с 2017 по 2022 год.

По данным специалистов, укус клопа не грозит заболеванием, однако он неприятен, вызывает зуд, приводит к нарушениям сна и ухудшению настроения.

К распространению клопов, как утверждают ученые, привело то, что за последние десятилетия люди стали больше и дальше ездить, невольно перевозя клопов в багаже, а популяции насекомых стали более устойчивы к инсектицидам.

В 2017 году ученые заявили, что в 63 заповедниках и национальных парках Германии численность всех насекомых по неизвестным причинам сократилась на 75-82%.

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