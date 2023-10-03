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Нова загроза для Олімпіади-2024: у Парижі навала постільних клопів – WP

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 12:33
Нова загроза для Олімпіади-2024: у Парижі навала постільних клопів – WP - Фото
Фото - скриншот із відео

Враження від Олімпіади 2024 року може зіпсувати нашестя постільних клопів, яке переживає Париж. Про проблему повідомляють світові ЗМІ, зокрема The Washington Post.

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Проблема поширення постільних клопів у Парижі стала дуже серйозною, пише видання. Користувачі соцмереж показують відео з комахами, яких добре видно на сидіннях у вагонах паризького метро та на спинках крісел кінотеатрів.

Повідомлення про зараження клопами орендованих квартир стали також звичайними у відгуках користувачів сервісів оренди приміщень.

Заступник мера Парижа Емманюель Грегуар минулого тижня написав листа прем'єр-міністерці Елізабет Борн із закликом знайти розв'язання проблеми клопів. "Державі необхідно терміново розробити план дій проти цього лиха, оскільки Франція готується прийняти Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року", – написав Грегуар.

Згідно з недавнім дослідженням французького агентства охорони здоров'я ANSES, приблизно 10% домогосподарств Франції були заражені клопами в період з 2017 до 2022 року.

За даними фахівців, укус клопа не загрожує захворюванням, проте він неприємний, викликає свербіж, призводить до порушень сну та погіршення настрою.

До поширення клопів, як стверджують вчені, призвело те, що за останні десятиліття люди стали їздити більше і далі, ніж раніше, мимоволі перевозячи клопів у багажі, а популяції комах стали стійкішими до інсектицидів.

  • У 2017 році вчені заявили, що в 63 заповідниках та національних парках Німеччини чисельність усіх комах із невідомих причин скоротилася на 75-82%.

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Сергій Бережний
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