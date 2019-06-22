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22.06.2019, 16:21

Новинский отказался идти в Раду по списку Оппоблока

Новинский отказался идти в Раду по списку Оппоблока - Фото
Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат будет баллотироваться на мажоритарном округе

Глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский не будет баллотироваться в парламент по списку Оппозиционного блока. Об этом сообщил лидер Оппоблока, депутат Евгений Мураев, передает пресс-служба политсилы.

Новинский будет баллотироваться на мажоритарном округе.

"Многие принял решение идти по мажоритарным округам, так как некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей", — сказал Мураев.

Согласно результатам последнего опроса Центра социальных и маркетинговых стратегий Социс, за Оппоблок готовы проголосовать, 1,3% избирателей.

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Теги: выборы, Вадим Новинский, оппоблок, евгений мураев
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