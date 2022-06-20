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Новинский – против, Шуфрич – за. Как разделились голоса за Стамбульскую конвенцию

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 15:41
Новинский – против, Шуфрич – за. Как разделились голоса за Стамбульскую конвенцию - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Только восемь депутатов Верховной Рады проголосовали в понедельник против ратификации Стамбульской конвенции. В распоряжении LIGA.net есть поименные результаты голосования.

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Голосовавшие против депутаты представляют различные парламентские фракции и группы, а значит нажали красную кнопку исключительно по собственным идейным соображениям. Это:

- Святослав Юраш (Слуга народа);
– Игорь Гузь (группа За будущее);
– Ярослав Рущишин и Андрей Шараскин (Голос);
– Андрей Аксенов, Виктория Гриб, Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Юраш – сын посла Украины в Ватикане, он известен как сторонник "вечных ценностей", был одним из инициаторов создания в 2020 году консервативного депутатского объединения "Ценности. Достоинство. Семья".

Юраш стал единственным депутатом партии власти, проголосовавшим против ратификации. Подавляющее большинство Слуги народа было "за". Максим Бужанский, Игорь Кривошеев и еще несколько депутатов воздержались.

Почти в полном составе воздержалась фракция Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко.

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко проголосовал "за" вместе с большинством своих депутатов, присутствовавших на заседании. Единственное исключение – воздержавшийся лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Не голосовали Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Много голосов за ратификацию дали бывшие представители распущенной фракции ОПЗЖ. Среди них – Юрий Бойко, Юлий Иоффе, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Александр Фельдман.

Голос "за" дал и бывший "слуга" Артем Дмитрук, присоединившийся к одной из депутатских групп, образовавшихся на обломках ОПЗЖ.

  • 20 июня Верховная Рада ратифицировала подписанную еще в 2011 году Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).
  • "За" проголосовали 193 депутата из Слуги народа. Остальные голоса дали Платформа за жизнь и мир (15), Доверие (13), Восстановление Украины (12), Голос (10), Европейская солидарность (9), внефракционные депутаты (5) и За будущее (2).
Андрей Водяный
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верховная рада Стамбульская конвенция
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