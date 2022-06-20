Новинский – против, Шуфрич – за. Как разделились голоса за Стамбульскую конвенцию

Только восемь депутатов Верховной Рады проголосовали в понедельник против ратификации Стамбульской конвенции. В распоряжении LIGA.net есть поименные результаты голосования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Голосовавшие против депутаты представляют различные парламентские фракции и группы, а значит нажали красную кнопку исключительно по собственным идейным соображениям. Это:

- Святослав Юраш (Слуга народа);

– Игорь Гузь (группа За будущее);

– Ярослав Рущишин и Андрей Шараскин (Голос);

– Андрей Аксенов, Виктория Гриб, Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Юраш – сын посла Украины в Ватикане, он известен как сторонник "вечных ценностей", был одним из инициаторов создания в 2020 году консервативного депутатского объединения "Ценности. Достоинство. Семья".

Юраш стал единственным депутатом партии власти, проголосовавшим против ратификации. Подавляющее большинство Слуги народа было "за". Максим Бужанский, Игорь Кривошеев и еще несколько депутатов воздержались.

Почти в полном составе воздержалась фракция Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко.

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко проголосовал "за" вместе с большинством своих депутатов, присутствовавших на заседании. Единственное исключение – воздержавшийся лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Не голосовали Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Много голосов за ратификацию дали бывшие представители распущенной фракции ОПЗЖ. Среди них – Юрий Бойко, Юлий Иоффе, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Александр Фельдман.

Голос "за" дал и бывший "слуга" Артем Дмитрук, присоединившийся к одной из депутатских групп, образовавшихся на обломках ОПЗЖ.

20 июня Верховная Рада ратифицировала подписанную еще в 2011 году Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

"За" проголосовали 193 депутата из Слуги народа. Остальные голоса дали Платформа за жизнь и мир (15), Доверие (13), Восстановление Украины (12), Голос (10), Европейская солидарность (9), внефракционные депутаты (5) и За будущее (2).

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.