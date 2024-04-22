Новое мошенничество у WhatsApp: просят подписать фейковые петиции о "Герое Украины"

В Госспецсвязи описали детали мошеннической схемы и рассказали, как обезопасить свои данные

Иллюстративное фото: Depositphotos

Мошенники похищают аккаунты украинцев в мессенджере WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении звания "Герой Украины" погибшим защитникам. Об этом предупредили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA сообщила о новой мошеннической схеме, направленной на кражу у украинцев аккаунтов WhatsApp.

Отмечается, что злоумышленники рассылают сообщения в WhatsApp, призывая поддержать электронную петицию о присвоении звания "Герой Украины" посмертно военнослужащим ВСУ. Сообщения содержат ссылки на фейковый сайт, имитирующий официальную страницу электронных петиций.

Как действует мошенническая схема:

→ жертва переходит по ссылке в фейковом сообщении;

→ на фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код;

→ жертва вводит код в WhatsApp, чтобы добавить доверенное устройство;

→ злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.

После этого злоумышленники могут читать сообщения, видеть ваши фото и видео, а также отправлять сообщения от вашего имени.

Чтобы защититься, украинцев призывают не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp, проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные, никогда не вводить код, полученный через SMS, на сторонних сайтах, критически относиться к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

Также рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию. Как это сделать – читайте здесь.

В первом квартале 2024 года в Украине было открыто рекордные 24 000 уголовных дел о мошенничестве. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Убытки от мошенников с банковскими картами в среднем составляют 3000 грн.

Читайте также: Без мошенничества. Как проверять сборы для военных и их авторов