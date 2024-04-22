Новое мошенничество у WhatsApp: просят подписать фейковые петиции о "Герое Украины"
Мошенники похищают аккаунты украинцев в мессенджере WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении звания "Герой Украины" погибшим защитникам. Об этом предупредили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA сообщила о новой мошеннической схеме, направленной на кражу у украинцев аккаунтов WhatsApp.
Отмечается, что злоумышленники рассылают сообщения в WhatsApp, призывая поддержать электронную петицию о присвоении звания "Герой Украины" посмертно военнослужащим ВСУ. Сообщения содержат ссылки на фейковый сайт, имитирующий официальную страницу электронных петиций.
Как действует мошенническая схема:
→ жертва переходит по ссылке в фейковом сообщении;
→ на фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код;
→ жертва вводит код в WhatsApp, чтобы добавить доверенное устройство;
→ злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.
После этого злоумышленники могут читать сообщения, видеть ваши фото и видео, а также отправлять сообщения от вашего имени.
Чтобы защититься, украинцев призывают не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp, проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные, никогда не вводить код, полученный через SMS, на сторонних сайтах, критически относиться к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код.
Также рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию. Как это сделать – читайте здесь.
- В первом квартале 2024 года в Украине было открыто рекордные 24 000 уголовных дел о мошенничестве. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
- Убытки от мошенников с банковскими картами в среднем составляют 3000 грн.
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