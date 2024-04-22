Нове шахрайство у WhatsApp: просять підписати фейкові петиції про "Героя України"

У Держспецзв'язку описали деталі шахрайської схеми і розповіли, як убезпечити свої дані

Ілюстративне фото: Depositphotos

Шахраї викрадають акаунти українців у месенджері WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України" загиблим захисникам. Про це попередили у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації.

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA повідомила про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp.

Зазначається, що зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи підтримати електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну сторінку електронних петицій.

Як діє шахрайська схема:

→ жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні;

→ на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;

→ жертва вводить код у WhatsApp, щоб "додати довірений пристрій";

→ зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Після цього зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Щоб захиститися, українців закликають не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp, перевіряти доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані, ніколи не вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах, критично ставитись до будь-яких закликів перейти за посиланням чи просканувати QR-код.

Також рекомендується налаштувати двофакторну автентифікацію. Як це зробити – читайте тут.

У першому кварталі 2024 року в Україні було відкрито рекордні 24 000 кримінальних справ про шахрайство. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Збитки від шахраїв з банківськими картами в середньому становлять 3000 грн.

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