Нове шахрайство у WhatsApp: просять підписати фейкові петиції про "Героя України"
Шахраї викрадають акаунти українців у месенджері WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України" загиблим захисникам. Про це попередили у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA повідомила про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp.
Зазначається, що зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи підтримати електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну сторінку електронних петицій.
Як діє шахрайська схема:
→ жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні;
→ на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;
→ жертва вводить код у WhatsApp, щоб "додати довірений пристрій";
→ зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.
Після цього зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.
Щоб захиститися, українців закликають не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp, перевіряти доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані, ніколи не вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах, критично ставитись до будь-яких закликів перейти за посиланням чи просканувати QR-код.
Також рекомендується налаштувати двофакторну автентифікацію. Як це зробити – читайте тут.
- У першому кварталі 2024 року в Україні було відкрито рекордні 24 000 кримінальних справ про шахрайство. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
- Збитки від шахраїв з банківськими картами в середньому становлять 3000 грн.
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