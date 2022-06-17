Новограду-Волынскому вернут историческое название Звягель

Городской совет Новограда-Волынского в четверг поддержал решение вернуть городу историческое название Звягель. "За" проголосовали 22 депутата во главе с городским председателем, против – четверо.

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Далее по процедуре Волынский облсовет должен внести представление в Верховную Раду, которая примет окончательное решение.

Звягель – название Новограда-Волынского до 1795 года. Его переименовали после раздела Речи Посполитой, по которому Волынь отошла в состав Российской империи. Тогда указом Екатерины II была создана Волынская губерния, а Звягель стал ее центром. По этому случаю город был переименован в Новоград-Волынский.

История с возвращением исторического названия города тянется не первый год. Городской совет рассматривал этот вопрос еще в 2018 году, тогда депутаты решили вынести переименование города на так и не состоявшийся местный референдум.

В 2017-2019 годах через переименование прошел Переяслав-Хмельницкий, который лишился советской приставки "Хмельницкий" и сейчас просто Переяслав.

В 2021 году был переименован Владимир-Волынский. Город тоже решил вернуть себе историческое название Владимир.

Андрей Водяный

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