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Дерусификация. В Украине появился город Владимир вместо Владимир-Волынского

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:20
Дерусификация. В Украине появился город Владимир вместо Владимир-Волынского - Фото
Владимир, Волынская область (скриншот видео 12 канала)

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.

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За переименование города во Владимир проголосовали 348 нардепов из 226 необходимых. Не было ни одного голоса против, пятеро депутатов воздержались и 20 не голосовали.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Владимир – историческое название города, который является одним из древнейших в Украине и упоминался еще в Повести временных лет.

В 1795 году город был включен в состав Российской империи. После этого к названию добавили приставку – Волынский, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.

В записке говорится, что возвращение исторического названия поддержала объединенная территориальная община, горсовет и Волынский облсовет.

 

Марк Сировой
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верховная рада переименование Волынская область владимир владимир-волынский
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