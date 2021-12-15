Дерусификация. В Украине появился город Владимир вместо Владимир-Волынского

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За переименование города во Владимир проголосовали 348 нардепов из 226 необходимых. Не было ни одного голоса против, пятеро депутатов воздержались и 20 не голосовали.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Владимир – историческое название города, который является одним из древнейших в Украине и упоминался еще в Повести временных лет.

В 1795 году город был включен в состав Российской империи. После этого к названию добавили приставку – Волынский, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.

В записке говорится, что возвращение исторического названия поддержала объединенная территориальная община, горсовет и Волынский облсовет.

1 июля 2021-го Рада переименовала в Нью-Йорк поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.