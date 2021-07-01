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На Донбассе появился Нью-Йорк – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 14:34
На Донбассе появился Нью-Йорк – карта - Фото
Нью-Йорк, Донецкая область (скриншот видео Новости Донбасса)

Верховная Рада переименовала в Нью-Йорк поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

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Постановление о переименовании Новгородского в Нью-Йорк поддержал 371 нардеп, против проголосовал один, воздержались – 25, не голосовали – 44.

СПРАВКА. Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, пока не был переименован в Новгородское. Населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.
Марк Сировой
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верховная рада Бахмутский район Донецкая область нью-йорк
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