В Украину может вернуться поселок Нью-Йорк – фото и карта

Заправка в Новгородском (фото - Свободное радио)

Часть жителей поселка Новгородское в Донецкой области выступили за возвращение населенному пункту исторического названия - Нью-Йорк. Об этом сообщает Свободное радио.

Поселок находится недалеко от линии разграничения и подчинен Торецкой военно-гражданской администрации.

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Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что он не против возвращения поселку исторического названия.

"Если жители имеют такое желание, если оно обоснованно и обсуждено между ними, то оно (ходатайство, - ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - рассказал Кириленко.

Если местные власти одобрят эту идею, проект переименования должны будут окончательно утвердить в Раде.

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Справка. По данным издания Этнографический Донбасс, населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил также назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

Фото: Этонграфический Донбасс

Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, пока не был переименован в Новгородское.

Ранее комитет Рады одобрил переименование одного из городов в Киевской области.

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