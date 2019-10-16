В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Фото: city.kharkov.ua

Станцию Харьковского метрополитена "Московский проспект" переименовали в станцию "Турбоатом". Такое решение приняли депутаты на сессии Харьковского горсовета, сообщает пресс-служба этого органа.

Там напомнили, что с просьбой о переименовании станции к мэру Геннадию Кернесу обратились представители коллектива завода "Турбоатом". Мэр поддержал их просьбу.

В горсовете рассказали, что станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

Сам Московский проспект, именем которого названа станция метро, не переименовывали.

Ранее власти переименовали станции метро "Советской Армии" в "Армейскую", "Советскую" – в "Майдан Конституции", "Пролетарскую" – в "Индустриальную", "Маршала Жукова" – в "Дворец спорта", "Площадь восстания" – в "Защитников Украины".

Вместе с тем в схеме метро остались такие станции как "Героев труда" и "Госпром".

Ранее на сайте горсовета разместили петицию с предложением переименовать Московский проспект в честь американского сенатора Джона Маккейна.