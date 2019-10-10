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В Харькове намерены переименовать метро "Московский проспект"

В Харькове намерены переименовать метро "Московский проспект" - Фото
Станция метро "Московский проспект" в Харькове (фото - пресс-служба горсовета Харькова)
10.10.2019, 15:15

Горсовет может переименовать станцию уже на следующей неделе

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своем Telegram-канале, что городские власти намерены переименовать станцию метро "Московский проспект".

Станцию могут назвать в честь Турбоатома – крупного завода, который расположен прямо на выходе из метро. По словам Кернеса, с инициативой о переименовании выступил рабочий коллектив завода.

"Лично я поддерживаю. Турбоатом - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки", - поддержал идею мэр.

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Кернес также сообщил, что вопрос о переименовании горсовет рассмотрит 16 октября после того, как получит вердикт топонимической комиссии.

"Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за", - подытожил глава города.

  • 19 июня Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. В городе в связи с этим прошла акция протеста.

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