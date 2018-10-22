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22.10.2018, 11:48

Новоизбранный член ЦИК - кнопкодав-лидер октября в Раде - Честно

Новоизбранный член ЦИК - кнопкодав-лидер октября в Раде - Честно - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чаще всего попадались на нарушениях нардепы от Блока Петра Порошенко и Народного Фронта

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Минимум десятерых народных депутатов уличили в кнопкодавстве во время голосований Верховной Рады в октябре. Об этом сообщает общественное движение Честно. 

Согласно сообщению, этом месяце чаще всего нарушали представители фракции Блок Петра Порошенко, депутаты которой кнопкодавили девять раз, и Народного Фронта - семь зафиксированных фактов нарушения. 

В частности, по меньшей мере шесть раз попалась на кнопкодавстве уже экс-нардеп от Народного Фронта Ирина Ефремова, которая сложила полномочия 4 октября после того, как стала членов Центральной избирательной комиссии. Пять раз нарушил Андрей Шинькович из Блока Петра Порошенко. 

В целом в десятку депутатов-кнопкодавов октября вошли: 

  1. Ирина Ефремова (Народный Фронт) – 6;
  2. Андрей Шинькович (Блок Петра Порошенко) – 5;
  3. Андрей Иванчук (Народный фронт) – 4;
  4. Константин Ярынич (Блок Петра Порошенко) – 2;
  5. Андрей Река (Народный фронт) – 2;
  6. Василий Амельченко (Радикальная партия Ляшко) – 2;
  7. Александр Бакуменко (Блок Петра Порошенко) – 1;
  8. Борис Козырь (Блок Петра Порошенко) – 1;
  9. Михаил Побочих (Народный фронт) – 1;
  10. Дмитрий Линько (Радикальная партия Ляшко) – 1.

5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в Верховной Раде.

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Теги: верховная рада, Блок Петра Порошенко, народный фронт, кнопкодавство, ЦВК, ирина ефремова, радикальная партия олега ляшко
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