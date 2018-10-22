Новоизбранный член ЦИК - кнопкодав-лидер октября в Раде - Честно

Минимум десятерых народных депутатов уличили в кнопкодавстве во время голосований Верховной Рады в октябре. Об этом сообщает общественное движение Честно.
Согласно сообщению, этом месяце чаще всего нарушали представители фракции Блок Петра Порошенко, депутаты которой кнопкодавили девять раз, и Народного Фронта - семь зафиксированных фактов нарушения.
В частности, по меньшей мере шесть раз попалась на кнопкодавстве уже экс-нардеп от Народного Фронта Ирина Ефремова, которая сложила полномочия 4 октября после того, как стала членов Центральной избирательной комиссии. Пять раз нарушил Андрей Шинькович из Блока Петра Порошенко.
В целом в десятку депутатов-кнопкодавов октября вошли:
5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в Верховной Раде.