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17.05.2019, 13:00

"Новой коалиции не будет" - Березюк

"Новой коалиции не будет" - Березюк - Фото
Олег Березюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер фракции Самопомощь считает, что создавать коалицию на месяц нет смысла

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Новой коалиции в парламенте не будет, уверен лидер фракции Самопомощь Олег Березюк. Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент LIGA.net.

Он также рассказал, что еще нет решения фракции, будет ли она принимать участие в переговорах по формированию новой коалиции.

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"Я думаю, что этого не будет. Нет логики. Зачем создавать коалицию на месяц? Это пустая трата времени. Это инструмент олигархической задержки правительства, которое сегодня обеспечивает олигархов при корыте и сохранения схем", - добавил лидер фракции.

Ранее сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

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Теги: коалиция, олег березюк, самопомощь
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