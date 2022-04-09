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Новые санкции Еврокомиссии содержат инструменты для их обхода – Мининфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 23:11

Еврокомиссия ввела новые санкции против страны-агрессора, в соответствии с которыми весь зарегистрированный в России и Беларуси грузовой транспорт обязан покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Однако остается ряд исключений, создающих возможности для обхода санкции. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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О каких исключениях из санкций идет речь.

В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить предприятиями России и Беларуси транспортировку отдельных категорий грузов, в частности:

  • природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду;
  • фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения;
  • гуманитарные грузы;
  • отдельно предусмотрена возможность делать исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставляемых во временное пользование.

Почему соответствующих санкций недостаточно.

Экономические последствия санкций должны быть соразмерными потерям, которые нанесла россия украинским и европейским потребителям в результате уничтоженной инфраструктуры – тысяч километров дорог, железнодорожных станций, аэропортов и заблокированных морских портов. В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды, отмечают в Мининфраструктуры.

Там говорят, что речь идет не только о потерях Украины, но и о странах Европы. Ведь чтобы принять эти грузы, страны-члены ЕС должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных пунктов, работы санитарных служб и т.д.

Ведомство отмечает, что ряд стран ЕС занимают нейтральную позицию и воздерживаются от прямого обвинения России в войне против Украины. Соответственно, такие страны более вероятно воспользуются этими исключениями и снова позволят агрессору зарабатывать на европейских рынках, чтобы продолжать свои преступления на территории Украины.

Даже если полностью исключить возможность фальсификаций товарно-транспортных и таможенных накладных, вышеприведенный перечень товаров-исключений все еще оставляет россии и беларуси огромные возможности для заработка, считают в министерстве.

Там убеждены, что указанные исключения оставляют открытой возможность для крупного бизнеса в ЕС вернуться к привычным экономическим связям с Россией. Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений России, в частности, массовых убийств мирных украинцев в Буче и других населенных пунктах.

"Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит последовательной и логичной. ...Цивилизованная Европа должна наконец-то избавиться от зависимости от российских и белорусских товаров. И, наконец, прекратить финансирование войны в Украине", – сказано в сообщении.

  • 8 апреля страны Европейского союза официально ввели пятый пакет санкций против России
Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС мининфраструктуры
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