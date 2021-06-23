Новым спикером Зеленского станет ведущий с телеканала Ахметова
23.06.2021, 20:33
Сергей Никифоров (фото - Instagram Никифорова)
Спикером президента Владимира Зеленского будет назначен ведущий телеканала Украина 24 Сергей Никифоров. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Сейчас, по его словам, обсуждаются организационные вопросы, в том числе с Никифоровым.
В ближайшее время на сайте ОП будет опубликован указ о его назначении, сказал Подоляк.
Справка. 35-летний Сергей Никифоров в данный момент работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. До этого Никифоров длительное время работал в штабе канала Euronews во французском Лионе.
В конце апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перешла в статус советника по коммуникации с иностранными медиа.
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