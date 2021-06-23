Новым спикером Зеленского станет ведущий с телеканала Ахметова

Спикером президента Владимира Зеленского будет назначен ведущий телеканала Украина 24 Сергей Никифоров. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас, по его словам, обсуждаются организационные вопросы, в том числе с Никифоровым.

В ближайшее время на сайте ОП будет опубликован указ о его назначении, сказал Подоляк.

Справка. 35-летний Сергей Никифоров в данный момент работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который принадлежит олигарху . 35-летний Сергей Никифоров в данный момент работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову . До этого Никифоров длительное время работал в штабе канала Euronews во французском Лионе.

В конце апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перешла в статус советника по коммуникации с иностранными медиа.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.