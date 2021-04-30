Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского. Но не уходит из Офиса президента
30.04.2021, 15:39
Юлия Мендель (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уходит с должности, сообщил LIGA.net советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
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По словам Подоляка, Мендель переходит в статус советника по коммуникации с иностранными медиа. Подоляк подчеркнул, что Мендель "крайне эффективна именно в этом сегменте".
Функционал пресс-секретаря Владимира Зеленского будет распределен между другими кандидатами.
LIGA.net обратилась к Мендель за комментарием, но она пока не ответила.
Юлия Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ, 112 Украина и Интере. Несколько лет сотрудничала с The New York Times и рядом других западных изданий.
- 3 июня 2019 года Мендель была назначена пресс-секретарем президента.
- В сентябре 2019 года Мендель попала в скандал, оттолкнув журналиста проекта "Схемы".
- В октябре 2019 года во время пресс-марафона Зеленский заявил, что будет защищать Мендель.
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