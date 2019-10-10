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Зеленский о скандале с Мендель: Девочку буду защищать

Зеленский о скандале с Мендель: Девочку буду защищать - Фото
Инцидент с Юлией Мендель (Фото: скриншот видео Схем)
10.10.2019, 12:59

Президент подчеркнул, что ситуация, когда пресс-секретарь отталкивает журналиста, не должна повториться

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет защищать своего пресс-секретаря Юлию Мендель в ситуации с журналистом программы Схемы Сергеем Андрушко, которого Мендель оттолкнула от Зеленского. Президент сказал об этом во время пресс-марафона.

По мнению президента, Андрушко "очень часто вел себя неэтично", пытаясь взять комментарий. "Я внутренне прощал ему поведение в отношении меня... Я понимал, они журналисты, они так двигаются... Он здоровый парень, он нападает, он прыгает..." - сказал президент.

Действия Мендель Зеленский объяснил "эмоциональным истощением" от ситуаций, возникавших с журналистом Схем.

"Она не имела права как пресс-секретарь так реагировать. Но она как человек не могла уже по-другому реагировать на господина Андрушко", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае, если подобное повторится еще раз, ему придется "разойтись" с пресс-секретарем.  "Но мы все живые люди... Поэтому девочку в этом случае буду защищать", - добавил он.

Читайте мнение: Пресс-секретарь VS бодигард: для чего Зеленскому Мендель

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Владимир Зеленский юлия мендель сергей андрушко
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