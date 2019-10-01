Бигус, Притула и Hromadske требуют уволить Мендель

Инцидент с Юлией Мендель (Фото: скриншот видео Схем)

Сообщество независимых журналистов Инициатива 34 требует увольнения пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Открытое обращение опубликовано вчера вечером в Facebook.

Мендель требуют уволить в связи с "непрофессиональностью, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов".

Обращение подписали ГО "Громадское телевидение", журналисты Bihus.info, редактор-основатель Украинской правды Алена Притула.

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"От Офиса президента и Юлии Мендель ждем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - сказано в обращении.

Также вчера движение "Медиа за сознательный выбор" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наладить более конструктивные отношения с медиа и публично отреагировать на "угрожающую тенденцию препятствования работе журналистов и медиа со стороны работников Офиса президента".

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