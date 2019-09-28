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На поведение Мендель пожаловались еще два журналиста

На поведение Мендель пожаловались еще два журналиста - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
28.09.2019, 11:05

Вчера сообщалось, что пресс-секретарь президента оттолкнула журналиста Сергея Андрушко

Журналисты Кристофер Миллер и Наталия Шымкив рассказали о том, что они также сталкивались с агрессивным поведением пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая недавно оттолкнула корреспондента Сергей Андрушко. Об этом сообщает hromadske

Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста". 

"Я начал спрашивать, но успел сказать лишь одно предложение, когда Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", - рассказал Миллер. 

Журналистка Наталия Шымкив рассказала, что во время встречи украинских моряков и политических заключенных в аэропорту, Мендель толкнула ее, потому что она зашла за красную ограничительную линию. 

"Было очень странно и агрессивно, я фактически не сделала ничего плохого, потому что я стояла возле своих коллег, просто за красной линией", - заявила Шымкив. 

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Владимир Зеленский журналист юлия мендель
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