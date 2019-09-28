На поведение Мендель пожаловались еще два журналиста

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Журналисты Кристофер Миллер и Наталия Шымкив рассказали о том, что они также сталкивались с агрессивным поведением пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая недавно оттолкнула корреспондента Сергей Андрушко. Об этом сообщает hromadske.

Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

"Я начал спрашивать, но успел сказать лишь одно предложение, когда Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", - рассказал Миллер.

Журналистка Наталия Шымкив рассказала, что во время встречи украинских моряков и политических заключенных в аэропорту, Мендель толкнула ее, потому что она зашла за красную ограничительную линию.

"Было очень странно и агрессивно, я фактически не сделала ничего плохого, потому что я стояла возле своих коллег, просто за красной линией", - заявила Шымкив.

27 сентября сообщалось, что Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко.

Мендель заявила, что она не отталкивала журналиста, а останавливала.

Ранее в Офисе президента предложили выработать единые стандарты журналистики , чтоб ловить "нарушителей".

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