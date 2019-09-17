ОП хочет единые стандарты журналистики, чтобы ловить нарушителей

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Офисе президента заявили о планах ввести для украинских журналистов единую пресс-карту, а также сформулировать "единые стандарты журналистики", чтобы можно было фиксировать нарушение этих стандартов. Об этом на учредительном собрании по избранию членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте заявил представитель ОП в совете Максим Кречетов.

По его словам, совет должен сформулировать "современное содержание понятия "свобода слова".

"Благодаря соцсетям каждый может стать корреспондентом или блогером. Надо подумать, какая функция СМИ в качестве посредников между властью и гражданским обществом", - сказал Кречетов.

Также, по его словам, совет должен заниматься вопросом "саморегуляции журналистов" и выработать "принципы работы журналиста".

"Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение работника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать", - отметил Кречетов.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

После этого в одном из интервью Богдан обвинил СМИ в коррумпированности и в том, что часть журналистской среды не соответствует стандартам журналистской этики.