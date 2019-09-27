У Зеленского пояснили инцидент с журналистом и Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что она не толкала журналиста Сергея Андрушко, а останавливала. Об этом она написала в Facebook.
"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - написала пресс-секретарь.
"Хотим цивилизованного отношения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.
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