У Зеленского пояснили инцидент с журналистом и Мендель

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что она не толкала журналиста Сергея Андрушко, а останавливала. Об этом она написала в Facebook.

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - написала пресс-секретарь.

"Хотим цивилизованного отношения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.

27 сентября сообщалось, что Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко.

Ранее в Офисе президента предложили выработать единые стандарты журналистики , чтоб ловить "нарушителей".

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