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У Зеленского пояснили инцидент с журналистом и Мендель

У Зеленского пояснили инцидент с журналистом и Мендель - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
27.09.2019, 15:20

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента оттолкнула журналиста Сергея Андрушко

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что она не толкала журналиста Сергея Андрушко, а останавливала. Об этом она написала в Facebook

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - написала пресс-секретарь. 

"Хотим цивилизованного отношения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.

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Владимир Зеленский журналист схемы юлий мендель сергей андрушко
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