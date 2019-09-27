Схемы показали полное видео инцидента с Мендель

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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента оттолкнула журналиста Сергея Андрушко

Редакция проекта "Схемы: коррупция в деталях" опубликовала полное видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергей Андрушко. Видео было опубликовано в Facebook.  

"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция Схем публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Андрея Богдана и главы государства по фактам, установленным во время расследования", - написали журналисты. 

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Теги: Владимир Зеленский, схеми, андрей богдан, юлия мендель, сергей андрушко
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