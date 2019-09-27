Схемы показали полное видео инцидента с Мендель

Редакция проекта "Схемы: коррупция в деталях" опубликовала полное видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергей Андрушко. Видео было опубликовано в Facebook.
"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция Схем публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Андрея Богдана и главы государства по фактам, установленным во время расследования", - написали журналисты.
Читайте также: Схемы: Богдан летал с Азаровым в РФ перед Евромайданом - видео