Схемы показали полное видео инцидента с Мендель

Редакция проекта "Схемы: коррупция в деталях" опубликовала полное видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергей Андрушко. Видео было опубликовано в Facebook.

"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция Схем публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Андрея Богдана и главы государства по фактам, установленным во время расследования", - написали журналисты.

27 сентября сообщалось, что Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко.

Мендель заявила, что она не отталкивала журналиста, а останавливала.

Ранее в Офисе президента предложили выработать единые стандарты журналистики , чтоб ловить "нарушителей".

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