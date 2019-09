Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула журналиста: фото, видео

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушка, который пытался задать вопрос президенту и главе его офиса Андрею Богдану. Об этом в Facebook написал журналист проекта Михаил Ткач.

Читайте также: Схемы: Богдан летал с Азаровым в РФ перед Евромайданом - видео

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe