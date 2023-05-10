Новый 11-й пакет санкций ЕС против России быстро не примут – Reuters

Сегодня, 10 мая, государства Европейского Союза впервые обсудят предлагаемые новые санкции в связи с войной России против Украины, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничивать экспорт в третьи страны за нарушение существующих торговых ограничений. Скорее всего быстро соглашения достигнуть не удастся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Как отмечается, переговоры между послами ЕС начинаются в 11:00 по Киеву и, по словам одного дипломата, будут жаркими, так как "ястребы" расстроены тем, что план санкций не распространяется достаточно далеко, а другие опасаются нанести ущерб своим международным связям.

По словам нескольких дипломатов, сильно различающиеся точки зрения означают, что быстрого достижения соглашения не ожидается.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России и были разработаны в очень тесном сотрудничестве со странами Большой семерки (G7).

Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.

Дипломатические источники, знакомые с предложением, подготовленным Еврокомиссией, сообщили, что оно также включало внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Согласно источникам, новые санкции подчеркнут, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

Все 27 стран ЕС должны согласиться, чтобы новые санкции вступили в силу, что станет 11-м пакетов с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Дипломатический источник из страны ЕС, решительно настроенный по отношению к России, был разочарован тем, что предложение Комиссии не включает прекращение импорта российских алмазов или сотрудничество в области ядерной энергетики.

Дипломатический источник из страны, критикующей санкции, сказал, что предложение о нацеливании на третьи страны должно вызвать напряженную дискуссию.

9 мая фон дер Ляйен приезжала в Киев. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсуждался, в том числе, 11-й пакет санкций против России.

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Наталія Медведєва

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