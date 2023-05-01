Задушить машину Путина. В Британии предложили идею "экономического Рамштайна" против РФ

Депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Алисия Кернс предложила идею "экономического Рамштайна" против российского диктатора Владимира Путина. Об этом она сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава комитета по иностранным делам Палаты громад отреагировала на обнародованные главным экономистом Института международных финансов (IIF) Робином Бруксом данные, указывающие, что введении против РФ санкции не оказали такого большого влияния на экономику государства-агрессора, как ожидали западные страны.

"Эта очень детальная информация еще больше подтверждает необходимость "экономического Рамштайна" для тех, кто борется за свободу Украины. Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина и мы должны лишить его возможности финансировать нападения на гражданское население", – отметила Кэрнс.

Депутат подчеркнула, что сделать это возможно, только если мобилизоваться как правительства, чтобы координировать экономические и военные действия.

СПРАВКА. Рамштайн – американская база в Германии, где после начала полномасштабного вторжения России около 50 стран-союзников Украины неоднократно договаривались о военной помощи Киеву. По аналогии Кернс предложила идею "экономического Рамштайна", чтобы совместными усилиями подорвать возможности государства-агрессора финансировать войну.

21 апреля 2023 состоялось 11 заседание в формате "Рамштайн".

27 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что на последнем Рамштайне получил от союзников подтверждение предварительных договоренностей и расширение поддержки в военной помощи.

Читайте также: Рамштайн. Милли об F-16: Решено делать ставку на ПВО и ПРО

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.