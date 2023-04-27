На Рамштайне договорились о ремонте техники и тренировочных миссиях для бойцов – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на последнем Рамштайне получил от союзников подтверждение предварительных договоренностей и расширение поддержки в военной помощи. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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По словам Резникова, он остался доволен встречей и получил заверения от министров обороны союзников в "непреклонной" поддержке Украины до победы в войне.

"Я получил подтверждение наших предварительных договоренностей, которые уже превратились в обязательства после их утверждения в соответствии с внутренними процедурами каждой страны. Когда на Рамштайне от страны звучит "мы готовы передать Украине это и это" – значит, уже все необходимые согласования получены", – сказал он.

Министр обратил внимание, что у партнеров появилось "четкое видение" относительно системной поддержки Украины по ремонту, запчастям, обслуживанию техники и подготовке военных.

Резников отметил, что на Рамштайне удалось договориться с партнерами по тренировочным миссиям для украинских бойцов из Нацгвардии, пограничной службы и Службы безопасности.

Он отметил, что ключевыми в запросах остаются ПВО, снаряды для всех систем, а также танки и бронемашины разных классов: "Это три приоритета, которые не исключают все остальное".

21 апреля 2023 года Резников заявил, что на Рамштайне обсудят обучение бойцов Гвардии наступления.

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Артем Джеріпа

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