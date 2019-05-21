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21.05.2019, 15:36

Новый аэропорт Стамбула верно написал названия городов Украины

Новый аэропорт Стамбула верно написал названия городов Украины - Фото
Фото: Facebook/TurkishAirlines

Договоренность с аэропортом о том, что с началом работы названия украинских городов будут написаны корректно, была достигнута еще до открытия

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Новый международный аэропорт Стамбул, который начал активно функционировать с начала апреля 2019 года, написал названия городов Украины, придерживаясь украинской традиции транслитерации. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Стамбуле.

"Понемногу восстанавливались рейсы в Украину, мы наблюдали, ждали, и были, честно говоря, уверены, что все будет корректно с названиями украинских городов и в этом аэропорту. И... сегодня мы уже официально можем сказать: из Стамбула самолеты летят в Lviv, Odesa, Kyiv, Zaporizhzhia", - сказано в сообщении.

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Договоренность с аэропортом о том, что с началом работы названия украинских городов будут написаны именно так, была достигнута еще до открытия.

На днях первый аэропорт Германии присоединился к инициативе #CorrectUA.

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Теги: аэропорт, Стамбул, написание, #CorrectUA, транслитерация
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