Новый глава Минздрава заговорил о страховой медицине для украинцев

Илья Емец (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)

Новый министр здравоохранения Илья Емец хочет внедрить в Украине страховую медицину. Об этом он заявил вечером в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

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"Моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, это специализированная медпомощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое, это страховая медицина", - сказал он.

Когда Емцу напомнили, что медреформа не предусматривает страховую медицину, он заявил, что для этого у Нацслужбы здоровья надо "только название и функции поменять". Глава Минздрава подчеркнул, что его "новая команда" будет внедрять эти ноу-хау в ближайшие два-три месяца.

"Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего", - сказал он, уточнив, что нужно найти "абсолютно другие" источники финансирования третьего и четвертого уровне услуг медпомощи.

В том же эфире премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует сворачивать медреформу, которую начала Уляна Супрун.

государства. С 2018-го идет реформирование первичного звена медицины: подписание гражданами договоров с семейными врачами. С 1 апреля должен заработать второй этап с программой бесплатных медгарантий государства.

В январе 2020-го о ходе и будущем медреформы рассказал экс-глава НСЗУ Олег Петренко.

В декабре 2010-го указом Виктора Януковича Емец был назначен министром здравоохранения, а в мае 2011 года отправлен в отставку ("отсутствие реформ во вверенной сфере").

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