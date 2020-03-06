Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый глава Минздрава заговорил о страховой медицине для украинцев

Новый глава Минздрава заговорил о страховой медицине для украинцев - Фото
Илья Емец (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)
06.03.2020, 07:37

По словам "нового старого" главы Минздрава Ильи Емца, нужно как можно скорее сделать, чтобы граждане Украины имели право на страховую медицину

Новый министр здравоохранения Илья Емец хочет внедрить в Украине страховую медицину. Об этом он заявил вечером в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, это специализированная медпомощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое, это страховая медицина", - сказал он.

Когда Емцу напомнили, что медреформа не предусматривает страховую медицину, он заявил, что для этого у Нацслужбы здоровья надо "только название и функции поменять". Глава Минздрава подчеркнул, что его "новая команда" будет внедрять эти ноу-хау в ближайшие два-три месяца.

"Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего", - сказал он, уточнив, что нужно найти "абсолютно другие" источники финансирования третьего и четвертого уровне услуг медпомощи.

В том же эфире премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует сворачивать медреформу, которую начала Уляна Супрун.

  • С 2018-го идет реформирование первичного звена медицины: подписание гражданами договоров с семейными врачами. С 1 апреля должен заработать второй этап с программой бесплатных медгарантий государства.
  • В январе 2020-го о ходе и будущем медреформы рассказал экс-глава НСЗУ Олег Петренко.
  • В декабре 2010-го указом Виктора Януковича Емец был назначен министром здравоохранения, а в мае 2011 года отправлен в отставку ("отсутствие реформ во вверенной сфере").

Читайте мнение: Врачи-миллионеры. Как децентрализация и медреформа меняют Украину

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
страховая медицина медреформа Илья Емец
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 