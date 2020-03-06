Новый глава Минздрава заговорил о страховой медицине для украинцев

Новый министр здравоохранения Илья Емец хочет внедрить в Украине страховую медицину. Об этом он заявил вечером в эфире программы Право на власть на канале 1+1.
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"Моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, это специализированная медпомощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое, это страховая медицина", - сказал он.
Когда Емцу напомнили, что медреформа не предусматривает страховую медицину, он заявил, что для этого у Нацслужбы здоровья надо "только название и функции поменять". Глава Минздрава подчеркнул, что его "новая команда" будет внедрять эти ноу-хау в ближайшие два-три месяца.
"Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего", - сказал он, уточнив, что нужно найти "абсолютно другие" источники финансирования третьего и четвертого уровне услуг медпомощи.
В том же эфире премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует сворачивать медреформу, которую начала Уляна Супрун.
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