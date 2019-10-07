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Новый глава Нацполиции рассказал о кадровых чистках

Новый глава Нацполиции рассказал о кадровых чистках - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.10.2019, 10:04

Глава Нацполиции отметил, что уже восстановились через суды не менее 3 000 человек

На сегодняшний день в Нацполиции поменяли 40% персонала. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью изданию Левый берег.

Отвечая на вопрос, начнутся ли чистки, Клименко сказал: "Смотрите. Нас (полицейских, –  ред.) 130 000 человек. Еще в 2015 году замминистра внутренних дел того времени Эка Згуладзе говорила, что для того, чтобы поменять весь личный состав и найти новые лица, необходимо 10-12 лет. Министр внутренних дел, и мы знали какую реформу затеваем, на какие жертвы идем. На сегодняшний день мы поменяли 40% персонала. Осталось 60%".

Он уточнил, что из тех, кто был уволен, восстановилось через суды не менее 3 000 человек.

Говоря о том, что с этим делать, Клименко объяснил: "Увольняем второй раз. Но, вообще, это вопрос не ко мне. Мы констатируем факт, что суды не всегда справедливы. Это наше субъективное мнение. В то же время, могу сказать, что есть ошибка и со стороны молодой Нацполиции 2015-2016 годов, когда у нас еще не было достаточной нормативной базы. Документы на увольнение из рядов полиции иногда составлялись неправильно, давали возможность оспорить их в суде".

  • 25 сентября сообщалось, что новым главой Национальной полиции стал генерал Игорь Клименко.
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Игорь Клименко Нацполиция чистка
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