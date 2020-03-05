Новый министр оправдывался перед Слугой народа за критику Зеленского

Борис Немчинов

Новоназначенный министр Кабинета министров Олег Немчинов пришел на заседание фракции Слуга народа и объяснял свои посты в Facebook с критикой президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщил нардеп от СН Александр Качура.

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"Сейчас фракция Слуга Народа собралась в кинозале ВР. Олег Немчинов пришел объясниться касательно своих постов в Facebook", - написал Качура.

Также он привел якобы слова Немчинова на фракции: "Я сожалею что постил неправду о Слуге народа и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично - изменил кардинально мнение".

Информацию об оправданиях Немчинова подтвердили LIGA.net и другие нардепы от СН. "Только что закончилась фракция. Пол часа мы слушали оправдания Немчинова. Смысловой нагрузки ноль", - сообщил собеседник Лиги.

Перед президентскими выборами Немчинов называл избирателей Зеленского "верующими в пришествие Голобородько", а самого Зеленского – "резидентом".

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