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30.05.2019, 08:24

Новый начальник Госохраны, киборг Купол: Надо ломать систему

Новый начальник Госохраны, киборг Купол: Надо ломать систему - Фото
Алексей Оцерклевич (фото - prm.ua)

Алексей Оцерклевич не был знаком с президентом до указа о своем назначении

Новоназначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО. Об этом сообщает Украинская правда.

"Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное", - сказал Оцерклевич.

По его словам, предложение он получил несколько дней назад. "Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел "горячие точки" войны и имеет боевое крещение", - поделился критериями выбора Оцерклевич.

Он понимает, что задачи, которые будут стоять перед ним - тяжелые. "И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", - отметил он.

Оцерклевич был удивлен предложением, потому что является человеком военным. "Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести", - добавил он.

С президентом Владимиром Зеленским до указа знаком не был.

Оцерклевич женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас учится на  третьем курсе командно-штабного института применения войск Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Алексей (Купол) Оцерклевич стал известен благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию военных и добровольцев в Донецком аэропорту - прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

29 мая 2019 года Зеленский назначил подполковника Оцерклевича начальником Управления государственной охраны (УГО) и объяснил свой выбор. 

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Теги: Владимир Зеленский, уго, Алексей Оцерклевич
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