Киборг Купол возглавил Госохрану. Зеленский объяснил свой выбор

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Президент Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны (УГО) и объяснил свой выбор. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Алексея Оцерклевича Зеленский получил от офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

На сайте президента напоминают, что Алексей (Купол) Оцерклевич стал известен благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию военных и добровольцев в Донецком аэропорту - прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В то же время отмечается, что он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны генералов.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Владимир Зеленский.

Ранее сегодня на сайте президента был опубликован указ о назначении Оцерклевича главой Госохраны.