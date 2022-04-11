Новый пакет санкций. Евросоюз работает над нефтяным эмбарго России

Европейский союз готовит предложения по нефтяному эмбарго России, хотя соглашения о запрете на поставки российскую нефть до сих пор нет. Об этом сообщили главы МИД Ирландии, Литвы и Нидерландов в понедельник перед встречей министров ЕС в Люксембурге, передает Reuters.

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"Сейчас они работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций", — сказал МИД Ирландии Саймон Ковени о Европейской комиссии.

Он отметил, что ЕС тратит сотни миллионов евро на импорт нефти из России, способствует финансированию войны России в Украине.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

Главы МИД Нидерландов и Литвы также заявили, что они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов, передает Reuters.

Главы МИД ЕС собрались сегодня в Люксембург, чтобы обсудить, как улучшить помощь Украине в борьбе с вторжением РФ, в том числе обсудят введение санкций.

7 марта Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсудит эмбарго на импорт российской нефти на этой неделе.

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Наталия Фреик

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