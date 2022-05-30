Новый посол США прибыла в Киев

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США ради поддержки Украины", — написала она.

На сайте посольства говорится, что Бринк приехала в Киев 29 мая.

19 мая Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине.

Вадим Ребрина

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