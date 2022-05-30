UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый посол США прибыла в Киев

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 21:24
Новый посол США прибыла в Киев - Фото
Бриджит Бринк (фото - twitter.com/USAmbKyiv)

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев. Об этом она сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США ради поддержки Украины", — написала она.

На сайте посольства говорится, что Бринк приехала в Киев 29 мая.

  • 19 мая Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США посол сша бриджит бринк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 