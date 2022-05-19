Сенат утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине
19.05.2022, 05:42
Бриджит Бринк (Скриншот видео Youtube/Košice Dnes)
Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине. Об этом сообщает CNN.
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Кандидатура Бринк была утверждена Сенатом единогласно без формального поименного голосования.
Бринк родилась в Мичигане, служит в Госдепе с 1996 года.
Работала на разных дипломатических должностях в Сербии, Кипре, Грузии, Узбекистане.
В 2019 году была назначена послом США в Словакии.
- Предыдущего американского посла – Мари Йованович – досрочно отозвали из Киева в 2019 году. И через три года все же определили главу дипмиссии. До этого эту роль выполняли поверенные в делах Украины.
- 25 апреля Президент США Джо Байден объявил Бриджит Бринк предполагаемой главой дипмиссии в Украине.
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