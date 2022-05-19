Сенат утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине

Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кандидатура Бринк была утверждена Сенатом единогласно без формального поименного голосования.

Бринк родилась в Мичигане, служит в Госдепе с 1996 года.

Работала на разных дипломатических должностях в Сербии, Кипре, Грузии, Узбекистане.

В 2019 году была назначена послом США в Словакии.

Предыдущего американского посла – Мари Йованович – досрочно отозвали из Киева в 2019 году. И через три года все же определили главу дипмиссии. До этого эту роль выполняли поверенные в делах Украины.

25 апреля Президент США Джо Байден объявил Бриджит Бринк предполагаемой главой дипмиссии в Украине.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.