Экс-посол США Йованович напишет мемуары об Украине, Сомали и работе в Вашингтоне

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров. Об этом сообщает Голос Америки.
Анонсируется, что в книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере (служба в Киеве и Могадишо) и возвращении в Вашингтон, где, к ее возмущению, она обнаружила политическую систему, столкнувшуюся с вызовами, подобными тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.
В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию, заявили издатели.
- 6 мая 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.
- Позже сообщалось, что Йованович была отозвана после клеветнической кампании, организованной личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
- 11 октября 2019 года Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, в расследовании которого заинтересован Трамп в контексте грядущей предвыборной кампании.
- 22 ноября Трамп в утреннем шоу Fox News обрушился с критикой на Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.
- Также была опубликована переписка Льва Парнаса (соратника адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани) и члена Республиканской партии США Роберта Ф. Хайда. Они якобы обсуждали слежку за Йованович на территории Украины, когда она еще работала послом.
- 16 января Нацполиция начала расследование возможной слежки за Йованович.
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Медведева Наталия