Экс-посол США Йованович напишет мемуары об Украине, Сомали и работе в Вашингтоне

Мари Йованович (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров. Об этом сообщает Голос Америки.



Анонсируется, что в книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере (служба в Киеве и Могадишо) и возвращении в Вашингтон, где, к ее возмущению, она обнаружила политическую систему, столкнувшуюся с вызовами, подобными тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.

В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию, заявили издатели.

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