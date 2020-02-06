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Поддерживала ЛГБТ. Христиане требовали отзыва Йованович: BuzzFeed

Поддерживала ЛГБТ. Христиане требовали отзыва Йованович: BuzzFeed - Фото
Мари Йованович (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
06.02.2020, 11:23

По данным издания, в письме госсекретарю Помпео религиозные организации Украины заявили, что считают, что посол "подрывала политику Трампа"

Американский евангельский пастор Дейл Армстронг и 39 консервативных христианских группировок требовали, чтобы Мари Йованович отозвали с должности посла США, из-за того, что она поддерживала права ЛГБТ. Об этом пишет BuzzFeed News.

Издание сообщает, что соответствующее письмо было направлено государственному секретарю США Майклу ПомпеоBuzzFeed утверждает, что копия письма была предоставлена Армстронгом в Киеве в прошлый четверг, за несколько часов до того, как Помпео прибыл в украинскую столицу, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В письме Армстронг и 39 консервативных христианских группировок требовали увольнения Йованович за поддержку прав ЛГБТ и подрыв "консервативной политики президента США Дональда Трампа в отношении США и их внешней политики". "Мы, общественные и религиозные организации Украины, требуем, чтобы Конгресс и власти США отозвали посла США и дали соответствующую оценку ее действиям, которые открыто дискредитируют президента Трампа", - говорится в письме.

Армстронг, по словам BuzzFeed, сказал, что позже он передал сообщение от Помпео, в котором говорилось, что Йованович "уйдет" в следующем году. Государственный департамент не ответил на запрос о предоставлении комментариев от Помпео.

  • В ноябре 2019 года Йованович заявила, что была "шокирована" тем, что Трамп назвал ее "плохим послом" в разговоре с Зеленским.

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