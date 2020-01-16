У Авакова открыли дело о возможной слежке за послом США в Украине

Нацполиция открыла уголовное дело о возможной слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Правоохранители проверят, действительно ли был факт нарушения украинского законодательства и международных норм. Дело открыто по ч. 2 ст. 163 и ч. 1. Ст. 182 Уголовного кодекса.
Полиция запросила у Федерального бюро расследований США информацию о лицах, которые могли быть причастны к слежке, и рассчитывает на сотрудничество.
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