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У Авакова открыли дело о возможной слежке за послом США в Украине

У Авакова открыли дело о возможной слежке за послом США в Украине - Фото
Мари Йованович (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
16.01.2020, 15:00

В Нацполиции рассчитывают на сотрудничество с ФБР

Нацполиция открыла уголовное дело о возможной слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители проверят, действительно ли был факт нарушения украинского законодательства и международных норм. Дело открыто по ч. 2 ст. 163 и ч. 1. Ст. 182 Уголовного кодекса.

Полиция запросила у Федерального бюро расследований США информацию о лицах, которые могли быть причастны к слежке, и рассчитывает на сотрудничество.

  • Ранее Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал переписки Льва Парнаса (соратника адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани) и члена Республиканской партии США Роберта Ф. Хайда. Они якобы обсуждали слежку за Йованович на территории Украины, когда она еще работала послом.

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